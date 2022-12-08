Kavcıoğlu: Asgari ücret zammı enflasyonu etkilemeyecek
Kavcıoğlu: Asgari ücret zammı enflasyonu etkilemeyecek
%0,98 Faiz Oranıyla 15.000 TL İhtiyaç Kredisi
%0,98 Faiz Oranıyla 15.000 TL İhtiyaç Kredisi
Sponsorlu İçerik
'Bireysel başvuruyla ilgili yeni düzenlemeler yapma hazırlığı içindeyiz'
'Bireysel başvuruyla ilgili yeni düzenlemeler yapma hazırlığı içindeyiz'
İTÜ'den öğretim elemanı alımıyla ilgili iddialara açıklama
İTÜ'den öğretim elemanı alımıyla ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' iddiasına açıklama
Diyanet'ten '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' iddiasına açıklama
Polis, bekçi ve İKM'lerin de bulunduğu örgüte operasyon: 21 gözaltı
Polis, bekçi ve İKM'lerin de bulunduğu örgüte operasyon: 21 gözaltı
Ölümlü trafik kazasına karışan Belediye Başkanı tutuklandı
Ölümlü trafik kazasına karışan Belediye Başkanı tutuklandı
'Asgari ücrette vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbiri alacağız'
'Asgari ücrette vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbiri alacağız'
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?
FETÖ'nün darbe girişimi davasında ceza yağdı
FETÖ'nün darbe girişimi davasında ceza yağdı
Yargıtay, soyadında 'w' düzeltmesini kanuna aykırı buldu
Yargıtay, soyadında 'w' düzeltmesini kanuna aykırı buldu
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk 3 etabın kuraları 30 ilde tamamlandı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk 3 etabın kuraları 30 ilde tamamlandı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması
Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kıracağız
Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kıracağız
Yazma Eserler Kurumu, MGK ve HSK'ya toplam 74 personel alınacak
Yazma Eserler Kurumu, MGK ve HSK'ya toplam 74 personel alınacak
Togg yeni hamlesi Trumore'u tanıttı: Kişiye özel rota
Togg yeni hamlesi Trumore'u tanıttı: Kişiye özel rota
EYT ve asgari ücret: Milyonlarca çalışanın gözü Erdoğan'da
EYT ve asgari ücret: Milyonlarca çalışanın gözü Erdoğan'da
Beştepe'de Anayasa toplantısı: Teklif Meclis Başkanlığına sunuluyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı: Teklif Meclis Başkanlığına sunuluyor
Bakanlık 6 yaşındaki çocuğa istismar davasına müdahil oldu
Bakanlık 6 yaşındaki çocuğa istismar davasına müdahil oldu
Bakan Kurum: Sosyal konutları TC vatandaşı olanlar alabilir
Bakan Kurum: Sosyal konutları TC vatandaşı olanlar alabilir
'İkinci eldeki 6000 kilometre ve 6 ay sınırı bireyseller için değil'
'İkinci eldeki 6000 kilometre ve 6 ay sınırı bireyseller için değil'
Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Poşet fiyatları 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Poşet fiyatları 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Bakanlıktan 'Kız öğrenci kız öğrenciyi öldüresiye dövdü' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'Kız öğrenci kız öğrenciyi öldüresiye dövdü' iddiasına açıklama
Eğitim harcamalarının yüzde 72'si devletten, yüzde 22'si velilerden
Eğitim harcamalarının yüzde 72'si devletten, yüzde 22'si velilerden
Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kavcıoğlu: Asgari ücret zammı enflasyonu etkilemeyecek

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Kavcıoğlu, "Çalışmalarımız asgari ücret artışının enflasyonda ve fiyatlar üzerinde çok etkisi olmayacağını, bir kısmının zaten fiyatlara yedirildiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 17:07, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 17:07
Yazdır
Kavcıoğlu: Asgari ücret zammı enflasyonu etkilemeyecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kavcıoğlu zammın fiyatlara etkisiyle ilgili "Çalışmalarımız asgari ücret artışının enflasyonda ve fiyatlar üzerinde çok etkisi olmayacağını, bu gelişmenin bir kısmının zaten fiyatlara yedirildiğini gösteriyor" dedi.

Dün başlayan asgari ücret görüşmelerinin aralık ayının üçüncü ya da son haftasında sonuçlanması bekleniyor.

"ENFLASYONU YÜKSELTEN TÜM SEBEPLER GERİDE KALDI"

Kavcıoğlu, enflasyonla ilgili önemli mesajlar verdi. "Geldiğimiz noktada enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı" diyen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurun bir dengede gitmesi, faiz maliyetlerinin önemli miktarda aşağıya gelmesi, uluslararası boyuta baktığımızda ham madde fiyatlarının aşağıya gelmesi, tedarik zincirindeki fiyatların aşağıya gelmesi, bu süreç içerisinde enflasyonu besleyen önemli maliyetler. Bunu aldığımız tedbirlerle uyguladığımız politikalarla, bu dengeyi bundan sonra koruyarak gittiğimiz sürece, enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini öngörüyoruz. Bu ay beklediğimiz gibi kısmi olarak gerileme oldu. Aralık, ocakta da baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme bekliyoruz. Kasım ayı enflasyonuna baktığımızda da hem enerji fiyatlarında, hem ulaşım fiyatlarında temel mal ve hizmetlerde önemli düşüşün olduğunu görüyoruz."

Kavcıoğlu, gıda fiyatlarında da aşağıya doğru fiyat artışlarının başlayacağını söyledi.

TÜİK verilerine göre, enflasyon kasım ayında yüzde 85,51'den yüzde 84,39'a hafif düşüş kaydetti.

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisine değinen Kavcıoğlu, "Türkiye'nin yıllardır ne zaman yükselme ya da gelişme olduğunda hep döviz kuru üzerinden spekülasyonlarla oluşan bir çarpık yapılaşma var. Liralaşma stratejisiyle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Dünyanın 2'nci dikey tarım merkezi İstanbul'da açıldı
Dünyanın 2'nci dikey tarım merkezi İstanbul'da açıldı
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Türkiye'de 11 ayda 3 milyona yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'de 11 ayda 3 milyona yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk 3 etabın kuraları 30 ilde tamamlandı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk 3 etabın kuraları 30 ilde tamamlandı

Bu Habere Tepkiniz

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
Binomo'dan Yatırımcılara BMW marka bir otomobil kazanma şansı

Binomo'dan Yatırımcılara BMW marka bir otomobil kazanma şansı

Ünlü sanatçı Tuğba Yurt ile işbirliği içinde viral bir Tiktok challenge olan Binomo Benim O ile gündeme gelen Binomo şimdi daha da büyük bir kampanya ile karşımızda: World Trading Cup!
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

"Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz"
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
2022 yılında kaybettiklerimiz!

2022 yılında kaybettiklerimiz!

2022 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2022 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...