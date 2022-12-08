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Bakan Karaismailoğlu: Yap-işlet devret projeleri Türkiye'ye nefes aldırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Yap-işlet devret projeleri) Bu projeler Türkiye'ye nefes aldırdı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tam 130 bin araç geçiyor. Yapılmasaydı İstanbul kilitlenecekti, hiç hareket edemeyecektiniz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 16:11, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 16:10
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Bakan Karaismailoğlu: Yap-işlet devret projeleri Türkiye'ye nefes aldırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ulaştırma, haberleşme ve altyapı alanında yapılan yatırımları ve hayata geçirilen projeleri anlattı.

Kara yoluna yapılan yatırımlar sayesinde trafik kazalarında azalma yaşandığını, trafik sıkışıklığının önüne geçildiğini ifade eden Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan planlı ve akıllı yatırımlar sayesinde hareketliliğin, turizmin, ihracatın ve tasarrufların arttığını söyledi.

Karaismailoğlu, son bir yılda yaptıkları yatırımlara işaret ederek, önce Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatıldığını, Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasının açıldığını, Pirinkayalar Tüneli'nin ve Zonguldak-Kilimli Yolu'nun hizmete alındığını bildirdi.

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın Ocak 2022'de açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya, arada Eskişehir, Adapazarı, Kocaeli hızlı trenle tanışmıştı. Onu Karaman'a uzattık, 100 kilometre daha... Onu da Niğde'ye, Niğde'den Mersin'e, Mersin'den Gaziantep'e inşaatlarımız devam ediyor. Ankara-İzmir devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Ankara-Sivas hattını hizmete açacağız. Kapıkule-Halkalı arasında da hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda arazide 4 bin 500 kilometre hızlı tren yatırımımız devam ediyor."

- "Yaptığımız projeler yüzyıllarca ülkemize hizmet edecek"

Adil Karaismailoğlu, son bir yılda hayata geçirdikleri Kandıra Yolu'nu hizmete açtıklarını belirterek, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu vatandaşın hizmetine sunarak birçok ilke imza attıklarını söyledi.

Bolu Dağı Tüneli'nin bir yıl kullanılmamasının Türkiye ekonomisine zararının 400 milyon dolar olduğunu aktaran Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nün bir yıl erken bitirilmesinin ekonomiye senelik katkısının 410 milyon avro olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Anadolu'nun her yerinde çok sayıda projeyi birer birer hizmete aldıklarını, mega projelerin özelliklerinin anlatılarak bitirilemeyeceğini, bu projelerin yüzyıllarca ülkeye hizmet edeceğini söyledi.

Tokat Havalimanı, Malatya'da Çevre Yolu, Phaselis Tüneli, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolu, Rize-Artvin Havalimanı, Adana Hacı Sabancı OSB Baklalı Köprülü Kavşağı, Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu, Ayvacık Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri, Malatya-Hekimhan Yolu, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, Togg Fabrikası Bağlantı Yolu, Gaziray, Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yolları gibi çok sayıda projeyi son bir yılda hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü geçen ay açtıklarını kaydetti.

- "Bitlis Çayı Viyadüğü bu ay içerisinde açılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ulaştırma projelerinin bölge ekonomisine sunduğu katkılara değinirken, Bitlis Çayı Viyadüğü'nü bu ay içerisinde açacaklarını, burada 56 bin ton çelik kullanıldığını, bunun iki tane Eyfel Kulesi'ne denk geldiğini söyledi.

Yap-işlet-devret (YİD) projelerinin katkılarına işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için bu mega projelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'na Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu, bunun yapılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun bedeli de belli, 8 milyar dolar. 8 milyar dolarlık bir projeyi Bolu Dağı Tüneli gibi 17-20 senede mi yapmak Türkiye'nin işine gelir, yoksa bu projeyi finansal bir problem olmadan 3-4 yıllık sürede mi bitirmek gerekir? Tabii ki 3-4 yılda bitireceğim ki o süreçte üretim, milli gelir artırılacak. 8 milyar doları ülke bütçesinden kısa zamanda veremeyeceğim için, bu 8 milyar doları yatırımcı Türkiye'ye getirecek. Bu projeyi tamamlayacak. Tamamladıktan sonra da işletme süresi içerisinde bunun finansal geri dönüşümü için önemli bir kısmını kullanıcıdan alacaksınız. Kullanıcıdan alınan ücretler yıllık ödemeyi karşılamıyorsa kalanını devlet taahhüt ediyor."

Karaismailoğlu, kamu-özel ortaklığıyla yapılan projelerin ihalelerinin hepsinin şeffaf bir şekilde kamuya açık şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

- "İstanbul'daki devam eden metro hatlarımızı 2023'te açacağız"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin mega projeleri başarıyla bitirdiğini aktararak, "Bu projeler Türkiye'ye nefes aldırdı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tam 130 bin araç geçiyor. Yapılmasaydı İstanbul kilitlenecekti, hiç hareket edemeyecektiniz. Bu lojistik koridorları açtığınızda üretim artıyor. OSB'lerde üretim katbekat artıyor. Turizmde yatak sayısı artıyor. Trafik kazaları azalıyor. Bu yolların kısalması akaryakıttan tasarruf ettiriyor, emisyonu azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Bu projelerin işletme süresi bittiğinde kamuya geçeceğini bildiren Karaismailoğlu, söz konusu projelerin dünyanın her yerinde uygulandığını söyledi.

Genel bütçelerinin yüzde 80'ini kamudan kullandıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Sadece 38 projede 37,5 milyar dolarlık projeyi kamu-özel ortaklığıyla yaptık." dedi.

Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar olan bütün yatırımları planladıklarını kaydederek, 198 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını bildirdi.

İstanbul'daki metro yatırımlarına değinen Karaismailoğlu, kısa süre içerisinde İstanbul Havalimanı-Kağıthane ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hatlarının hizmete açılacağını duyurdu. Karaismailoğlu, "Devam eden diğer metro hatlarımızı 2023'te bitirerek İstanbul'a nefes aldıracağız." dedi.

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