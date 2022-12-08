Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Uyanık Kütüphane Mamak'ta açılacak

Belediyeden yapılan açıklamada, kütüphanenin zengin kitap içeriği, sakin çalışma alanı ve ferah ortamıyla hizmete açılacağı belirtildi.

Kütüphanelerden yararlanmak isteyenlerin Mamak Belediyesi Kütüphaneleri Randevu Sistemi ve Kültür Bakanlığı Kütüphane Otomasyon Sistemine (KOHA) kayıt yaptırması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şunları kaydetti:

"Mamak Belediyesi olarak gelecek nesiller için çalışıyoruz. En iyi şartlarda en iyi şekilde yetişmeleri, iyi eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Hizmete açtığımız ve yapımı devam eden her projemizde bu anlayışın izlerini ve örneklerini görebilirsiniz. Çünkü biz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirasın, iyi bir eğitim olduğuna inanıyoruz."