Liseliler hamur teknesinin başına geçti, günde 10 bin ekmek üretecek

Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yiyecek ve içecek bölümlerinde ekmek üretimine başlandı. Taşıma eğitimde öğrenim gören öğrencilerin yemek ihtiyacı ile birlikte ekmek ihtiyacı da meslek lisesi tarafından karşılanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerinde ekmek üretimine ilişkin 81 ilde 100 fırın projesi doğrultusunda Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek üretim tesisinin çalışmaları tamamlanarak faaliyete geçti. Okul bünyesinde kurulan tesisle günlük 10 bin ekmek üretecek.

İhtiyaç halinde bu kapasite günlük 20 bin üretime çıkabilecek. Tesis, bakanlığa bağlı okulların öğretmenevlerinin, okul pansiyonlarının ekmek ihtiyaçlarını da karşılayacak. Toplu yemek çıkarılan okul ve kurumların ekmek ihtiyacı buradan karşılanacak. Bu uygulama ile öğrenciler uygulamanın içinde tecrübe edinerek iş piyasasının istediği nitelikte mesleki gelişimlerini tamamlayacak.

Sektörün aradığı nitelikli insan kaynağı da yetişmiş olacak. Öğrenciler aynı zamanda döner sermaye gelirlerinden de faydalanacak. Yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler; ekmek üretiminin hamur yoğurma, mayalama, gramaja uygun hamur kesimi, fırınlama, pişirme, paketleme, bütün aşamalarında görev alıyor. Başlangıçta 60 gramlık üretimi yapılan ekmekler talebe göre her tür çeşitlilikte üretilebilecek.

"Okulumuz artık üreten bir mini fabrika"

Tesisi gezerek gazetecilere değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Bakanlığımızın eğitimde fırsat eşitliğini hedef alan sosyal politikaları artarak devam ediyor. Bunlardan çok güzel bir örneğini içinde bulunduğumuz okulumuzda ekmek üretimine başlandı. Gençlerimiz hem öğreniyorlar hem üretiyorlar hem de kazanıyorlar. Burada bunun çok anlamlı yanı da şu. Bu okulumuz taşımalı eğitim doğrultusunda 800 öğrencimize ücretsiz yemek hazırlıklarını yapan ve dağıtan bir okulumuz. Yarın sabahtan itibaren 800 öğrencimizin ekmeği de hijyenik, güvenli bir ortamda, öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimizin emeği ile hayata geçecek. Yavrularımızla buluşacak. Bundan sonraki süreçte de ilimizde taşımalı eğitim, pansiyon ve özel eğitim öğrencilerimiz olmak toplamda 18 bin 402 öğrencimize ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor. Şimdi o okullarımızın da ihtiyaçlarını bu okulumuz karşılayacak. Bu fırından çıkacak. Talepler de gelmeye başladı. Bakanlığımızın bu projesi 81 ilde 100 fırınla başladı. Bu 100 fırından bir tanesi de şu an içinde bulunduğumuz okulda kurulumu yapıldı. Gençlerimizin artık işletmelerdeki beceri eğitimlerini işletmeyi okula getirdik. Bakanlığımızın desteği sayesinde. Okulumuz artık üreten adeta bir mini fabrika gibi. Bütün her şey burada yapılıyor. Son derece sağlıklı, güvenli ve hijyenik. İşin en güzel yanı gençlerimiz minik kardeşlerine gidecek ekmekleri hazırlıyorlar. İşin böyle anlamlı bir yanı da var. Önümüzdeki Şubat ayında da Kilimli ilçemizde de böyle bir fırınımız olacak. Böylelikle artık kendi ihtiyacımızı meslek lisesi öğrencilerimiz karşılamış olacak" dedi.

"Talebe ve ihtiyaca göre ürünler çıkartmayı düşünüyoruz"

Yiyecek, İçecek Hizmetleri Alan Şefi Serhat Hatıloğlu da taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının yanı sıra ekmek üretimine de başladıklarını belirterek, "Şu anda bölümümüzde ekmek üretimine başladık. Hali hazırda zaten taşımalı yemeğe başladığımız üretime bir de ekmek uygulamasını dahil ettik. Çalışmalarımızı güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi hem ders yaparken hem de aynı zamanda sektöre yakın çalışmalarla onları yaşama ve sektördeki hayata düzgün bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Günlük kapasitemiz 10 bin ila 20 bin arasında değişebilecek şekilde üretimimiz mevcut. İlerleyen zamanlarda çeşitlerimizle de talebe ve ihtiyaca göre ürünler çıkartmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Ece Özdemir de hem meslek öğrendiklerini hem de eğitim gördüklerini kaydederek, "Yiyecek ve İçecek Bölümü okuyorum. Burada bir ekmek yapıyoruz. Öğrencilere dağıtıyoruz. Hem maaş kazanıyoruz hem de hayatı öğreniyoruz. Görüyoruz. Yaşıyoruz. Hem de bir yandan ders görüyoruz. Bir bakımdan iyi oluyor. Mesleğimize hazırlanıyoruz. Burada ekmeği yapıyoruz ve okullara dağıtıyoruz" ifadelerine yer verdi.