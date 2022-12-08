Hükümlü ihraç astsubay jandarmadan kaçamadı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden hükümlü ihraç astsubay yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 17:50, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 17:51
Kayseri İl jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Adana'da 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ihraç astsubay Kocasinan ilçesinde yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız