Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 17:05, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 17:53
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T. (37), çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Dün, Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki apartmanda, Yusuf T. (37), aralarında çıkan tartışmanın ardından annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldürmüştü.
Şüpheli gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız