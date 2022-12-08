Bakan Muş: Zincir market verilerini kamuoyuna açıklayacağız
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir market verilerinin tamamını sisteme aktaracağız. Elde edilen fiyat verilerini kamuoyuna açıklayacağız" açıklamasını yaptı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 21:23, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 21:40
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gündeme ilişkin soruları bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında yanıtlıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre, tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Bakanlığın sistemine aktaracak.
Bakan Muş, yönetmelik değişiminin detayını "Zincir market verilerinin tamamını sisteme aktaracağız. Elde edilen fiyat verilerini kamuoyuna açıklayacağız" sözleriyle açıkladı.
Ayrıca fiyat artışlarını da daha yakından takip edeceklerini söyledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız