2 gençten biri devlet memuru olmak istiyor

NTV'nin haberine göre; Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu 18-30 yaşları arasındaki bin 700 gençle iş tercihi ve kariyer planlamasına yönelik bir anket yaptı.

Gençlerin yüzde 57'si kamuda, yüzde 34'ü özel sektörde, yüzde 9'u ise her iki alanda da çalışabileceğini söyledi.

Gençlere iş başvurusu yaptıkları yerleri neden seçtikleri de soruldu. İlk üç sırada yüzde 38'le "maaş", yüzde 21'le "pozisyon", yüzde 13'le "yan haklar" yer aldı .

Ankete katılanlara genç nüfustaki işsziliğin sebebi de soruldu.

Yüzde 34 istihdam yetersizliğini, yüzde 31'i iş beğenmemeyi, yüzde 27'si düşük maaşı, yüzde 6'sı esnek mesai sürelerini ve yüzde 2'si ise yan hakları gerekçe olarak gösterdi.

Eğitimi sürerken staj yapalanların oranı ise yüzde 29.