282 hakim ve savcının yeri değişmişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 00:17, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 07:55
ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Ad!i yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 01.12,2022 tarihli ve 1872 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız