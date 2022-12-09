TBMM Genel Kurulu'nda, 2 bakanlık 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi.

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'OCAK AYINDAN ÖNCE MECLİS'E GELECEK'

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin ocak ayından önce Meclis'e geleceğini duyurarak şöyle konuştu:

"EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Burada temel kriterler var. Üç kriter var. Komisyonda da söyledim. Bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına kadar ne kadar insan emekli olabilirdi, onu açıklamıştım. 1.5 milyon demiştim. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Türkiye'nin emekçileri, önümüzdeki günlerde asgari ücrette emekçilerimizden yana tavır alacağız. Sözleşmeli personel meselesini en geniş kapsamda çözdük, Meclis'e gelecek. EYT meselesi de gündeme geldiği zaman aynı kapsayıcılıkta olacaktır."