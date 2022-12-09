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Yeni Şafak: Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın!

Küçük yaşta tacize uğrayıp 14 yaşında evlendirildiği belirtilen H.K.G. ile ilgili iddialar ülke gündemine oturdu. İktidardan muhalefete, STK'lardan Diyanet'e tüm Türkiye, "Sorumlulardan hesap sorulsun" çağrısı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu, TBMM komisyon kurma kararı aldı. Çocuk yaşta evlendirildiği iddia edilen kadının iki kız kardeşi ve ağabeyi açıklama yaptı. H.K.G.'nin ağabeyi, "Böyle bir şey yok, olma ihtimali de yok" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 07:31, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 07:35
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Yeni Şafak: Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın!

İstanbul'da bir kız çocuğunun küçük yaşta taciz edildiği, 14 yaşında da evlendirildiği iddiası tepkilere neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" denildi. Olay dün de TBMM'ye taşındı. 2023 bütçe görüşmelerinde tartışılan konuyla ilgili partilerin tepkisi ortak oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz. Şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır" dedi. TBMM'de grubu bulunan partilerin ortak tavrının gurur verici olduğunu kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Hiçbirimiz buna taviz veremeyiz, bunlara rıza gösteremeyiz" diye konuştu.

BU KONU YUMUŞATILAMAZ

"Bu konuyu bilen kim varsa onlara da ulaşacak şekilde dava sürecinin yakından takip edilmesi gerekiyor" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de grubu bulunan partilere "Araştırma komisyonu kuralım" çağrısında bulundu. Çocuk istismarıyla alakalı TBMM'nin daha geniş sorumluluk üstlenebileceğini kaydeden Zengin, "İddianameyi, Adalet Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını yakından takip edeceğiz. Bu konu asla ve kata yumuşatılamaz" dedi.

VİCDAN YARALAYICI

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Bülbül olayı "Vicdan yaralayıcı" diye tanımladı. Bu konuda partisinin tavrının net olduğunu söyleyen Bülbül "idam" talebinde bulundu. Meclis'in bilgilendirilmesini isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Bütün gruplar araştırma komisyonu kurulmasını olumlu görüyor. Biz de önerimizi verdik" derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise örtbasa müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Lanetli bir suç

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından, "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız" derken, TRT Haber'de konu hakkındaki soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise şöyle konuştu: "Bu durumu lanetliyoruz. Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. Amasız, fakatsız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız."

Diyanet: İslam'la bağdaştırılamaz

Diyanet İşleri Başkanlığı, çirkin iddialarla ilgili "Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır" açıklamasını yaptı. Çocukların en hassas emanet ve dokunulmaz değerler olduğu, çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesinin dini, hukuki ve insani sorumluluk olduğu vurgulandı. Çocukları her türlü şiddet ve istismardan korumanın hem toplumsal hem de kurumsal vazife olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz."

Gelinlik giyince evlenmiş mi olduk?

Çocuk yaşta evlendirildiği iddia edilen kadının iki kız kardeşi ve ağabeyi konuyla ilgili açıklama yaptı. H.K.G.'nin ağabeyi, "Biz dört kardeş bir evde büyüdük. Birbirimize yakın yaşlardayız. O 6 yaşındayken ben de 8 yaşındaydım. Böyle bir konu olsa herkesten önce başta bizim haberimiz olurdu, değil mi? Böyle bir şey yok, olma ihtimali de yok" dedi. Ağabeyi, kardeşinin küçük yaşta çekilen gelinlikli fotoğrafına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin özellikle 'Ben gelinlik giyeceğim' diye bastıra bastıra üzerinde durduğuna ben şahidim. Ailem onu götürürken ben de yanlarındaydım. Beraber gidip Ümraniye'de diktirdik, bunu giyindiği program oldu. Evimize yakın bir yerde tanıdık bir fotoğrafçı vardı. Gelinlikli fotoğrafı orada çiçeklerin önünde o zaman çektirdik."

Kendilerinin de gelinlikli fotoğrafları olduğunu söyleyen 21 yaşındaki F.B.G., "Sadece ablam değil, ben de çok ısrar ettim gelinlik giymek için, kardeşim Ayşe Hümeyra da. Çünkü etrafımızdaki yaşıtlarımız bir tören olduğunda veya bayramda gelinlik giyerdi. Gelinlikle bir fotoğraf çekildiğinde herkes küçük yaşta evlenmiş mi oluyor? O zaman ben de kardeşim de öyle olmamız gerekiyordu" diye konuştu. A.H.G. ise "Ben de 19 yaşındayım ve halen daha evlenmedim, bekarım. Hiç kimse üstüme baskı yapmadı" dedi.

Saldırıya geçtiler

Türkiye küçük yaşta tacize uğrayan H.K.G'nin yanında saf tutarken, başta CHP olmak üzere bazı kesimler konuyu istismar yarışına tutuştu. Bazı kesimler çirkin olay üzerinden rejim tartışması başlatırken, bazı kesimler de işi İslam'a ve Müslümanlara hakarete kadar vardırdı. Haberi gündeme getiren Birgün Gazetesi 28 Şubat sürecindeki söylemleriyle "laiklik", Cumhuriyet Gazetesi ise "Tarikatlar kapatılsın" çağrısı yaptı.

Uğur Duyan

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