Erken avlanma hamsinin sonunu getirebilir

Denizlerdeki balıkların büyümesi için kritik öneme sahip olan hamsi ve çaça balığında 'boy sorunu tartışması yaşanıyor. Bakanlığın belirlediği standartlara göre hamsinin boyu 9 santim olmadan tezgahlara çıkması yasak. Ancak son avlarda balıkların bu boyutlara gelemediği görülüyor.

Hamsi küçük kalınca üreyemiyor. Hamsinin küçük kalması diğer balıkları da etkiliyor. Çünkü palamut çinekop ve istavrit gibi diğer balıklar da hamsi ve çaça balığı ile besleniyor. Ayrıca 9 santim şartı nedeniyle tezgahlara çıkamayınca fiyatlarda da artış başlıyor. Balıkçılar, balık unu ve yağı üreten tesislerden şikayet ederken, fabrikalar denizlerin hala sıcak olması nedeniyle hamsinin hızlı göç ettiğini iddia ediyor.

KAAN ZENGİNLİ