Müttefiklerimizden PKK'ya güvence: 'Seçime kadar bekleyin' talimatı
PKK'nın imdadına koşan 'müttefik ülkeler'in terör örgütüne 'seçime kadar sabredin' dediği, seçimden sonra özerk bölge ilanını resmen gerçekleştirme taahhüdünde bulunduğu öğrenildi.
Pençe-Kılıç Harekatı ile teröristlere büyük darbe vurulurken, PKK'nın yardımına koşan 'müttefik ülkeler'den örgüte 'seçime kadar sabredin' dediği öğrenildi. Saha kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre işgal hattının tamamını hedef alan harekat sonrası örgütün Suriye sorumlusu Şahin Çilo ile Kamışlı'da görüşen ABD liderliğindeki koalisyon temsilcilerinin soğukkanlı davranılmasını ve Türkiye'deki seçimleri beklemesini istedi. Seçimden sonra özerk bölge ilanını resmen gerçekleştirme taahhüdünde bulunduğu öğrenildi.
PKK/YPG'li teröristlere benzer bir garanti de aynı günlerde bölgeyi ziyaret eden Suriye'deki Rus güçlerinin komutanı Aleksandr Çayko'dan geldi. Rus komutan Çayko terör örgütü liderine Türkiye'nin askeri hamlesini engelleme amaçlı çaba sarf edecekleri vaadinde bulundu.
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