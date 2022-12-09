AFAD 43 uzman yardımcısı, TTK 34 daimi işçi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD tarafından, üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun 20, maliye bölümünden mezun 10, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun 4, istatistik bölümünden mezun 4, hukuk bölümünden mezun 3, basın ve yayın, gazetecilik, yeni medya ve iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinden mezun 2 olmak üzere toplam 43 afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını 23-30 Ocak'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Giriş sınavı sözlü olarak 27 Şubat ile 3 Mart arasında AFAD Başkanlığı binasında yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.afad.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

TTK 34 DAİMİ İŞÇİ ALACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yer üstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere toplam 34 nitelikli eleman alımı yapacak.

TTK Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TTK yer üstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 34 nitelikli eleman alımı yapacak.

Bunların, 11'i gemici, 8'i demiryolu yol yapım, bakım ve onarımcısı, 3'ü tren makinisti, 3'ü gemi makine kontrolörü, 2'si raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, 2'si kuvvetli akım tesisatçısı, 2'si elektrik tesisatları ve pano montörü ve 3'ü numuneci maden ocağı çalışanı olarak belirlendi.

Zonguldak İş Kurumunca 12 Aralık - 16 Aralık tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak. Başvuracak adayların, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor.