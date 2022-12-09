Benzine 75 kuruş indirim yapıldı
Benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi. Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 16:38, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 16:38
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
Benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi. Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız