2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2022-ALES/3 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 10:03, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 10:09
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(09 Aralık 2022)
2022-ALES/3 Sınavı Sonuçları Açıklandı
20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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