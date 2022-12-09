Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 10:46, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 10:47
Güvenlik güçlerince 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan ve terör örgütünün mensubu oldukları belirtilen F.Y ve Ö.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız