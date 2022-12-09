Dolar haftayı kaç TL'den tamamladı?
Güne yatay başlayan dolar haftayı 18,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 18:25, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 18:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6450
|18,6460
|18,6440
|18,6450
|Avro
|19,6280
|19,6290
|19,6540
|19,6550
|Sterlin
|22,7070
|22,8210
|22,8300
|22,9470
|İsviçre Frangı
|19,8050
|19,9040
|19,9210
|20,0210
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6150
|18,6950
|18,6140
|18,6940
|Avro
|19,5880
|19,6680
|19,6140
|19,6940
|Sterlin
|22,6470
|22,8570
|22,7700
|22,9800