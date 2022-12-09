Katlanabilir basketbol potasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde katlanabilir basketbol potasına sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 11:45, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 14:10
Alınan bilgiye göre, dün Mezraa Mahallesi'nde anne A.Y. evlerinin yakınında bulunan ortaokulun bahçesinde oynayan 5 yaşındaki oğlu Metehan Kerem Yılmaz'ı katlanabilir basketbol potasının demirleri arasında hareketsiz gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız