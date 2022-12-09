CHP'den 'sağlık sistemi' raporu

CHP'nin sağlık sistemi raporunda, sağlık hizmetleri sektöründe son 2 yılda meydana gelen iş kazalarının yüzde 116 oranında arttığı aktarıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından salgın döneminde sağlık sektöründe yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili rapor hazırlandı.

Türkiye'de son 14 yılda sağlık hizmetleri sektöründe toplam 146 bin 52 iş kazası meydana geldiği belirtilen raporda, bu kazaların 92 bin 943'ünün son 2 yılda yaşandığı kaydedildi. Raporda sağlık hizmetleri sektöründe son 2 yılda meydana gelen iş kazalarının yüzde 116 oranında arttığına işaret edildi.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan İlgezdi, "2020-2021 yılları arasında sağlık hizmetleri sektöründe çalışan 24 kişi iş kazası, 30 kişi ise meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirdi. Pandemi süresince Türkiye genelinde tüm iş kollarında toplam 40 kişi meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, ölenlerin yüzde 75'ini sağlık hizmet sektöründe çalışanlar oluşturdu." ifadesini kullandı.

"Sağlıkta Dönüşüm Sistemi"nde performans dayatmasıyla karşı karşıya kalan hekimlerin iş sağlığının da bozulduğunu anlatan İlgezdi, kısa sürede çok fazla hasta bakmak zorunda bırakılan hekimler arasında iş kazalarının yaygınlaştığını kaydetti.

İlgezdi, "Türkiye'de 2008-2021 yılları arasında mesleğini icra ederken toplam 4 bin 952 hekim iş kazası geçirdi. Hekimler arasında iş kazaları yüzde 3 bin 70 arttı. 2008'de iş kazası geçiren hekim sayısı 47 iken bu sayı pandeminin doruk noktasına ulaştığı 2021 yılında 1490'a yükseldi. Pandemi süresince iş kazası geçiren hekim sayısı ise 2 bin 377 oldu." değerlendirmesini yaptı.