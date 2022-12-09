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CHP de asgari ücret önerisini açıkladı: 10 bin 128 lira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2023 için asgari ücret önerilerinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 14:48, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 14:47
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CHP de asgari ücret önerisini açıkladı: 10 bin 128 lira

Ağbaba, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları devam ederken yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğünü inkar ettiğini savundu.

Bilgin'in Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranını yüzde 38 olarak açıkladığını aktaran Ağbaba, "Bunun tam bir yalan olduğunu hem kendisi biliyor hem de kamuoyu biliyor. Memurları da katarak bir hinlik yapmaya çalışıyor, çalışanlar içindeki asgari ücret oranını düşürmeye çalışıyor. Bütün sendikaların araştırması, özel sektörde çalışanların yüzde 69'u asgari ücret alıyor. Peki, şimdi Sayın Bakan'a sormak isteriz? Merkez Bankasının araştırmalarına göre Türkiye'de asgari ücret ve asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 50. Bunu kim söylüyor? Devletin Merkez Bankası söylüyor." diye konuştu.

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Peki bir de bizi kıskanan Avrupa ülkelerindeki orana bakalım. Tüm çalışanlar içinde asgari ücretle çalışanların ortalaması yüzde 9. Yani Türkiye'de en iyi ihtimalle her iki kişiden biri asgari ücret ya da asgari ücret seviyesinde ücret almakta. Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi eğer bu konuda bir bilgi eksikliği veya karmaşası varsa, devletin iki kurumu arasındaki bilgi eksikliğidir. Yine büyük bir yalanla karşı karşıyayız. İktidarın bitip tükenmeyen 'Avrupa bizi kıskanıyor' masalları var. İktidar sürekli bizi Avrupa ülkeleri ile kıyaslıyor ya, Almanya'da asgari ücret 1744 avro, Fransa'da 1645 avro, Yunanistan'da 831 avro, çok sevdiği Orban'ın Macaristan'ında 503 avro, bizde ise brüt asgari ücret 374 avro. Bizden daha düşük ülke var onlar ise 363 avro ile Bulgaristan, 268 avro ile Arnavutluk. Türkiye Avrupa'nın, hatta neredeyse dünyanın ucuz iş gücü deposu olmuş, Alman'ı, Fransız'ı, Belçikalısı, Macar'ı bizi niye kıskansın? Peki, gıda enflasyonundaki durumumuz nedir? Resmi TÜİK verilerinde dahi Türkiye'de yıllık gıda enflasyonundaki artış oranı yüzde 102. Geçtiğimiz yıl bir çalışanın bir defalık yaptığı gıda harcaması geçen yıl 100 lira iken bu yıl 202 liraya yükselmiş durumda. Ama iktidar yetkililerine sorarsanız fakirleşme yok, zenginleşme var."

Türkiye'de yıl sonunda baz etkisi ile enflasyonun düşmesinin, herkesin bileceği bir gerçeklik olduğunu dile getiren Ağbaba, enflasyon düşse bile ekmek, reçel, peynir gibi gıda fiyatlarının düşmeyeceğini, artmaya devam edeceğini kaydetti.

Veli Ağbaba, asgari ücretin resmi enflasyon verileri göz önüne alınarak belirlendiğini ancak ülkede TÜİK'in verilerine güvenmeyenlerin oranının yüzde 80 olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2022 için asgari ücretin önce 4 bin 253 lira olarak belirlendiğini ancak temmuz ayında yüzde 29,32'lik zam yapılarak 5 bin 500 liraya yükseltildiğini anımsatan Ağbaba, "Temmuzda enflasyon 6 aylık yüzde 42,5. Yapılan zam yüzde 29,32. Arada verilmeyen fark yüzde 13. Yine temmuzdan kasıma 5 aylık enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 14. İkisini toplarsak yüzde 27 yapar. Öncelikle 5 bin 500 liranın üzerine yüzde 27 verilerek bu kayıp telafi edilmelidir. Bu da yüzde 27'lik zamla 6 bin 985 lira yapar." dedi.

- "İlk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmeli"

Yıl sonu Merkez Bankası enflasyon hedefinin yüzde 68 olduğunu da aktaran Ağbaba, bu durumda yüzde 27'lik zamma ek olarak yıl sonu enflasyonunun geri kalan yüzde 41'lik kısmının da 2023'ün belirlenecek asgari ücretine eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdüğünün açıklandığını hatırlatan Ağbaba, "Bu bakımdan yüzde 41'lik zamma ek olarak asgari ücrete yüzde 4 büyüme payı verilmelidir. Yani asgari ücretin önce yüzde 27'lik kaybı telafi edilmeli, daha sonra da asgari ücrete yüzde 45 oranında zam yapılmalı ve asgari ücret 2023 yılı için en az 10 bin 128 lira olarak açıklanmalıdır. CHP olarak 2023 asgari ücret önerimiz en az 10 bin 128 liradır. Önerimiz hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zammın telafisini hem ikinci yarısında enflasyon karşısındaki kaybın telafisini hem yıl sonu enflasyon beklentisini ve son çeyrek büyüme oranını içermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ve ücretlilerin ağır vergi yükü altında ezilmemesi gerektiğini anlatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir. Vergi dilimleri ise en az enflasyon oranındaki artış kadar yeniden güncellenmelidir. İşverenlerimiz de bu süre içerisinde desteklenmeli, işverenlere verilen yüzde 5'lik SGK prim desteği en az yüzde 10'a yükseltilmelidir. Yüzde 10 'a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücretliye de yansıtılmalıdır."

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili "yaş sınırlaması" getirileceği açıklamalarına tepki gösteren Ağbaba, "EYT'lilerin hayalleri ile alay etmeyin. İnsanlar emeklilik hazırlıkları yaptı, hayaller kurmaya başladı, CHP olarak bunu gündemde tutmaya, EYT'lilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ağbaba, bir soru üzerine CHP'li belediyelerde işçilerin sendikalı olduklarını ve asgari ücret üzerinde ücret aldıklarını belirtti.

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