Öz Ağaç-İş Sendikası'ndan 'asgari ücret net 9 bin 350 lira olmalı' açıklaması

Dolu, yazılı açıklamasında, 2023 yılı asgari artış oranı belirlenirken TÜİK'in karma enflasyon sepetinin değil, temel gıda enflasyonundaki artış oranının baz alınması gerektiğini belirtti.

Son 2 yıl içinde temel gıdadaki reel artışın TÜİK'in paylaştığı artış oranından fazla olduğunu kaydeden Dolu, çalışanların artık ekonomik olarak açlık sınırından kurtulmak, rahat bir nefes almak istediklerini bildirdi.

Tuncay Dolu, "2023 yılı asgari ücret artış oranı çalışanın cebini rahatlatacak seviyede en az yüzde 70, asgari ücret net 9 bin 350 lira olmalı. Aynı zamanda dar gelirlilerde büyük bir kambur haline gelen ve artık sürdürülebilir olmaktan uzak olan gelir vergisinde düzenleme yapılarak matrahın yükseltilmesi ve en azından yüksek enflasyon döneminde yüzde 10 ile gelir vergisinin sabitlenmesi gerekli." ifadesini kullandı.