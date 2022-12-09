Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü'nde düzenlenen rüşvet operasyonunda, 5'i memur, 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 23:35, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 23:37
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, gümrük müdürlüğü çalışanı bazı memurların rüşvet aldıkları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, gümrük muhafaza memurları Y.Ç, C.D, M.G.B, Marmaris Sahil Denetleme memurları İ.K. ve A.D, gemi acentesi çalışanı M.Y, yakıt tankeri şoförleri G.D, U.A. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız