Meteorolojiden Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, yağışların, pazar günü Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgelerin batısında beklenen kuvvetli yağış ve tüm bölgede beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı uyarıların takip edilmesinin önem arz edildiği vurgulandı.

Öte yandan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve ya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi risklerin yaşanabileceği hatırlatıldı.