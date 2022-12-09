Hedef gösterilen doktora hastane başhekimi ve yönetimi sahip çıktı

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Tülay Tan, hasta bakmadığı iddiası ile bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında hedef gösterilince hastane başhekimi Uzman Dr. İsmail Çağrı Özütok ve hastane yönetimi genç doktora sahip çıktı. Başhekim Uzman Dr. İsmail Çağrı Özütok, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Munis, İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal ve hastane yönetimi ile birlikte Nöroloji Uzmanı Dr. Tülay Tan'ı görev yaptığı poliklinikte ziyaret edip çiçek vererek, kendisine destek olduklarını ifade etti.