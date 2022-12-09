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TFF, 17 yıl sonra iki ekibe hükmen mağlubiyet cezası verdi

TFF Yönetim Kurulunun, Göztepe ve Altay kulüplerine aynı anda verdiği hükmen mağlubiyet cezası profesyonel liglerde son dönemde bu yönde verilen üçüncü karar oldu. Federasyon, İkinci Lig B Kategorisi 3. Grup'ta İnegölspor ile Eskişehirspor arasında 2005-2006'da oynanan maçta son olarak iki ekibi hükmen mağlubiyet cezası vermişti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 17:13, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 17:14
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TFF, 17 yıl sonra iki ekibe hükmen mağlubiyet cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay müsabakasının ardından iki kulübe hükmen mağlubiyet kararı verdi.

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım Pazar günü oynanan müsabakanın 19. dakikasında atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanan Göztepe taraftarı için ambulansların sahaya girmesi için karşılaşma 22. dakikada durdu. Bu sırada bir sarı-kırmızılı taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralarken, iki yaralının hastaneye kaldırıldığı olayların ardından hakem Emre Kargın tarafından maç tatil edildi.

TFF Profesyonel Disiplin Kurulunun, Göztepe'ye 4 ve Altay'a 6 maç saha kapatma cezası vermesi sonrası, TFF Yönetim Kurulu da her iki takımı 3-0 mağlup ilan etti.

- Profesyonel liglerde üçüncü kez benzer karar

TFF'nin Göztepe-Altay maçıyla ilgili verdiği mağlubiyet kararı, 1990-1991 sezonundan bu yana profesyonel liglerde benzer üçüncü karar oldu.

2001-2002 sezonunda 26 Ocak 2002'de 3. Lig'de oynanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor DİSKİ Spor (Amed Sportif Faaliyetler)-Şırnakspor karşılaşması öncesinde çıkan olaylar nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, iki takıma da hükmen mağlubiyet ve üçer puan silme cezası verdi. Tahkim Kurulu, iki takıma verilen puan silme ve Şırnakspor'un hükmen mağlubiyet cezalarını kaldırdı.

İkinci Lig B Kategorisi 3. Grup'ta 2005-2006'da İnegölspor ile Eskişehirspor arasında 18 Eylül 2005'te oynanan maç, iki takım taraftarları arasındaki olayların ardından tatil edildi. TFF Yönetim Kurulu, iki ekibi de hükmen mağlubiyetle cezalandırdı.

TFF, 17 yıl sonra iki takımın birden hükmen mağlubiyeti yönünde karar aldı.

- Amatör liglerde de benzer kararlar çıktı

Aynı süreçte verilen cezalarla amatör liglerde 6, alt yaş liglerde ise 1 müsabakayı her iki ekip de puan alamadan tamamlamış oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de 24 Şubat 2013'teki Dersimspor-Genç Muratspor, 24 Aralık 2015'teki Görelespor-Fatsa Belediyespor, 5 Mart 2017'deki UTAŞ Uşakspor-Ödemişspor, 3 Aralık 2017'deki Havran Fatih Belediyespor-Kartalspor, 25 Mart 2018'deki Zaferspor-Sapanca Gençlikspor ve 27 Mart 2022'deki Besni Akınspor-İmamağaspor müsabakalarında ekipler karşılıklı olarak hükmen mağlubiyet cezaları aldı.

15 Yaş Altı Ligi'nde 1 Şubat 2014'te oynanan Antalyaspor-Denizlispor karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle iki takıma da hükmen mağlubiyet cezası verildi.

Bu arada 16 Mayıs 2014'te Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesinde futbolcuların kavga etmesinden dolayı tatil edilen Tatvan Gençlerbirliği-Bitlis Özgüzelderespor maçı ise tarafsız sahada tekrar oynatıldı.

- Hükmen mağlubiyet kararı verilen diğer Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları

Türkiye'de bugüne kadar cezalı oyuncu oynatma, saha olayları, hakeme saldırı, güvenlik, maça çıkmama gibi gerekçelerle TFF Yönetim Kurulu, takımlara hükmen mağlubiyet cezaları verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 1990-1991 sezonundan bu yana saha olayları, hakeme saldırı, güvenlik, taraftarların sahaya inmesi nedenlerinden dolayı tatil edilen 12 müsabakada, 1. Lig'de ise 5 maçta ihlali gerçekleştiren ekiplere hükmen mağlubiyet kararları çıktı.

1990-1991 sezonunda bu yana Süper Lig ve 1. Lig'de saha olayları nedeniyle hükmen mağlubiyet kararı çıkan müsabakalar şöyle:

- Süper Lig

TarihMüsabakaHükmen mağlupNedeni
26 Kasım 1995Vanspor-TrabzonsporVansporHakeme fiili müdahale
2 Aralık 1997Vanspor-AntalyasporVansporSaha olayları
20 Ocak 2002Trabzonspor-BeşiktaşTrabzonsporSaha olayları
26 Şubat 2006Diyarbakırspor-KonyasporDiyarbakırsporSaha olayları
17 Mart 2007Manisaspor-SakaryasporManisasporHakeme fiili müdahale
12 Ağustos 2007Trabzonspor-SivassporTrabzonsporSaha olayları
16 Mart 2010Diyarbakırspor-BursasporDiyarbakırsporSaha olayları
20 Eylül 2010Gaziantepspor-BursasporGaziantepsporGüvenliğin sağlanamaması
7 Mayıs 2011Bursaspor-BeşiktaşBursasporStat dışında yaşananlar
22 Eylül 2013Beşiktaş-GalatasarayBeşiktaşSahaya seyirci inmesi
10 Mart 2014Trabzonspor-FenerbahçeTrabzonsporSaha olayları
24 Nisan 2016Trabzonspor-FenerbahçeTrabzonsporSaha olayları

- 1. Lig

TarihMüsabakaHükmen mağlupNedeni
4 Mayıs 2002Siirt Jetpa-KonyasporSiirt JetpaFutbolcuların hakeme saldırması
4 Mart 2007Mardinspor-UşaksporMardinsporHakeme fiili müdahale
14 Ekim 2012Şanlıurfaspor-1461 TrabzonŞanlıurfasporGüvenliğin sağlanamaması
23 Aralık 2012MKE Ankaragücü-KonyasporMKE AnkaragücüSahaya seyirci inmesi
25 Ağustos 2013Fethiyespor-BalıkesirsporFethiyesporSaha olayları
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