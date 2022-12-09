Üniversite öğrencileri için yurt kapasitesi 850 bine çıktı

Kasapoğlu, Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yerleşkesinde yer alan yurtlara yenisini eklediklerini söyledi.

Yerleşkede yeni açılan kız yurdunun kapasitesinin 1900 olduğunu belirten Kasapoğlu, yurt konusundaki vizyonlarının, bu anlamdaki çabalarının başarıyla ilerlediğini kaydetti.

"Bu bir gurur tablosudur"

Bakan Kasapoğlu, "Birileri bunu hayal dahi etmiyor. Bunun hesabını bile yapamıyorlar ama biz sadece bu hafta Osmaniye'de 1300 kişilik yurt açtık. 2 bin 500 kişilik yurdumuzu Uşak'ta açtık. Beş bin kapasiteden fazla kapasiteli yurdu ülkemize kazandırdık. Bu bir gurur tablosudur." diye konuştu.

Öğrencilerin güzel ortamlarda eğitim hayatlarına devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz buraları ikinci üniversite olarak değerlendiriyor. Hem de birbirlerini tanıyarak kardeşlik iklimini güçlendirerek daha güçlü, daha aydınlık yarınlara yürüyorlar. Gençlerimiz için yurtlarımızdaki imkanları güçlendirerek ve kapasitemizi artırarak bu yıl 850 bin kapasiteye çıktık. Bu güçlü yürüyüşü yan yana devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından yurtta düzenlenen etkinlikte sporcu antrenörleri ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.