İstanbul'da kar yağmadan alınacak tedbirler görüşüldü

Zabıta memurlarına rüşvet soruşturması: İtiraflar ortaya çıktı
Zabıta memurlarına rüşvet soruşturması: İtiraflar ortaya çıktı
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Sponsorlu İçerik
YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz
YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiaları yalanlandı
Mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiaları yalanlandı
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
Benzine 75 kuruş indirim yapıldı
Benzine 75 kuruş indirim yapıldı
Başkentte Turan Güneş Bulvarı, ölümlü kazalarla anılmaya başlandı
Başkentte Turan Güneş Bulvarı, ölümlü kazalarla anılmaya başlandı
Başörtüsü teklifi 336 vekilin imzasıyla Meclis'te
Başörtüsü teklifi 336 vekilin imzasıyla Meclis'te
Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı
Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı
İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz
Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz
Nebati: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik
Nebati: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik
Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
Anayasa teklifi bugün Meclis'te: 24 ve 41'inci maddelerde düzenleme
Anayasa teklifi bugün Meclis'te: 24 ve 41'inci maddelerde düzenleme
Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı için güvence verdi
Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı için güvence verdi
Yeni Şafak: Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın!
Yeni Şafak: Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın!
282 hakim ve savcının yeri değişmişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
282 hakim ve savcının yeri değişmişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
2 gençten biri devlet memuru olmak istiyor
2 gençten biri devlet memuru olmak istiyor
Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı
Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı
Bakan Muş: Zincir market verilerini kamuoyuna açıklayacağız
Bakan Muş: Zincir market verilerini kamuoyuna açıklayacağız
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın
Tarım Kredi'den 'pahalılık' iddialarına yalanlama
Tarım Kredi'den 'pahalılık' iddialarına yalanlama
Kavcıoğlu: Asgari ücret zammı enflasyonu etkilemeyecek
Kavcıoğlu: Asgari ücret zammı enflasyonu etkilemeyecek
'Bireysel başvuruyla ilgili yeni düzenlemeler yapma hazırlığı içindeyiz'
'Bireysel başvuruyla ilgili yeni düzenlemeler yapma hazırlığı içindeyiz'
İTÜ'den öğretim elemanı alımıyla ilgili iddialara açıklama
İTÜ'den öğretim elemanı alımıyla ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' iddiasına açıklama
Diyanet'ten '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' iddiasına açıklama
Polis, bekçi ve İKM'lerin de bulunduğu örgüte operasyon: 21 gözaltı
Polis, bekçi ve İKM'lerin de bulunduğu örgüte operasyon: 21 gözaltı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İstanbul'da kar yağmadan alınacak tedbirler görüşüldü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 20:11, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 20:12
Yazdır
İstanbul'da kar yağmadan alınacak tedbirler görüşüldü

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya başkanlığında "Olumsuz Hava Koşulları ve Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Sürecin ortak akıl ile yürütülmesi sorunları çözüyor"

İBB Başkanı İmamoğlu da kışla mücadele sürecine dönük eş güdümlü gerçekleştirilen çalışmanın çok büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birlikte hareket ettiğimizde, sizlerin liderliğinde çalışma arkadaşlarımızla süreci bu şekilde yönettiğimiz takdirde inşallah hiçbir sorun yaşamayız. Sunum yapan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sürecin ortak akıl ile yürütülmesi sorunları çözüyor. Uygulamalara vatandaş desteği ve toplumsal katılımı önemsiyoruz. İnşallah bereketli bir kış diliyoruz. Hepimize başarılar dilerim."

Toplantıda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi ICA, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, AYEDAŞ/BEDAŞ ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Federasyonu temsilcileri tarafından kış şartlarıyla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor
Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor
Belediye meclisi yetki verdi: Başkanın makam aracı Togg olacak
Belediye meclisi yetki verdi: Başkanın makam aracı Togg olacak
Köye üretim üssü kurdu, şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor
Köye üretim üssü kurdu, şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor
Bakkal, 10 yaşındaki çocuğu 'Heimlich manevrasıyla' kurtardı
Bakkal, 10 yaşındaki çocuğu 'Heimlich manevrasıyla' kurtardı
Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu
Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu
O ilde herkese ucuz ekmek, seri üretim 1 Ocak'ta başlıyor
O ilde herkese ucuz ekmek, seri üretim 1 Ocak'ta başlıyor

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
Binomo'dan Yatırımcılara BMW marka bir otomobil kazanma şansı

Binomo'dan Yatırımcılara BMW marka bir otomobil kazanma şansı

Ünlü sanatçı Tuğba Yurt ile işbirliği içinde viral bir Tiktok challenge olan Binomo Benim O ile gündeme gelen Binomo şimdi daha da büyük bir kampanya ile karşımızda: World Trading Cup!
'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

"Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz"
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Gerçeği yıllar sonra oğlu açıkladı!

Gerçeği yıllar sonra oğlu açıkladı!

Verdiği röportajlarda sürekli baba özlemini dile getiren Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço babasıyla ilgili hiç kimsenin bilmediği o gerçeği açıkladı.