Türksat 6A 2023'te uzayda olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri, yerli haberleşme uydumuzu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 21:25, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 21:27
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine katılarak milletvekillerine hitaben konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri, Yerli Haberleşme Uydumuzu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız." dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız