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10 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

10 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 00:00, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 00:04
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10 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri görüşülecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum 2022 kapsamında düzenlenecek "Çatışma Çözümü ve Barışın İnşası: Küresel Liderliğin Geleceğini Şekillendirmek" konulu panelde katılımcılara hitap edecek, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) Toplantısı'na eş başkanlık yapacak ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/Cezayir)

SPOR

1- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Fas-Portekiz ve İngiltere-Fransa maçlarıyla tamamlanacak.

(Doha/18.00/Al Khor/22.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 17. haftaya Tuzlaspor-Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü-Adanaspor, Altaş Denizlispor-Altay ve Göztepe-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Ankara/13.30/Denizli/16.00/İzmir/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta mücadelesi toplam 3, TFF 3. Lig gruplarında 16. hafta toplam 6 maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji, AYOS Konyaspor Basketbol-Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Konya/15.30/İzmir/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş ve Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor-Spor Toto maçlarıyla tamamlanacak.

(Hatay/13.00/Bursa/15.00/Ankara15.30/İzmir/16.00)

8- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 8'inci maçında Fransa'nın Metz takımını konuk edecek.

(Kastamonu/18.00)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur rövanşında Yenimahalle Belediyespor, Çekya'nın Hazena Kynzvart takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Lazne Kynzvart/18.00)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur rövanşında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

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