Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar

16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
'Vakıf'lar YÖK'ün kararını tartışıyor
'Vakıf'lar YÖK'ün kararını tartışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta
EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta
10 Aralık 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
10 Aralık 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bolu Belediyesi'nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak
Bolu Belediyesi'nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak
Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Zabıta memurlarına rüşvet soruşturması: İtiraflar ortaya çıktı
Zabıta memurlarına rüşvet soruşturması: İtiraflar ortaya çıktı
YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz
YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiaları yalanlandı
Mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiaları yalanlandı
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
Benzine 75 kuruş indirim yapıldı
Benzine 75 kuruş indirim yapıldı
Başkentte Turan Güneş Bulvarı, ölümlü kazalarla anılmaya başlandı
Başkentte Turan Güneş Bulvarı, ölümlü kazalarla anılmaya başlandı
Başörtüsü teklifi 336 vekilin imzasıyla Meclis'te
Başörtüsü teklifi 336 vekilin imzasıyla Meclis'te
Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı
Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı
İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz
Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz
Nebati: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik
Nebati: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik
Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
Anayasa teklifi bugün Meclis'te: 24 ve 41'inci maddelerde düzenleme
Anayasa teklifi bugün Meclis'te: 24 ve 41'inci maddelerde düzenleme
Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı için güvence verdi
Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı için güvence verdi
Yeni Şafak: Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın!
Yeni Şafak: Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın!
282 hakim ve savcının yeri değişmişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
282 hakim ve savcının yeri değişmişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
2 gençten biri devlet memuru olmak istiyor
2 gençten biri devlet memuru olmak istiyor
Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı
Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı
Bakan Muş: Zincir market verilerini kamuoyuna açıklayacağız
Bakan Muş: Zincir market verilerini kamuoyuna açıklayacağız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar

Turizm sektörü devam eden tatil ilgisi nedeniyle farklı bir kış geçirmeye hazırlanıyor. Aralık ayında da sahil bölgelerindeki hareketlilik sürüyor. Yaklaşan yılbaşı ve yarıyıl tatili rezervasyonları kayak merkezi ve termal otellerinde yoğunlaşıyor. Üç faktörün bir aray gelmesiyle otellerdeki doluluğun %90'lara ulaşması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 07:30, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 08:01
Yazdır
Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar

Turizm sezonu aralık ayı gelmesine rağmen kapanmadı. Birçok otel Türkiye'ye olan ilgi nedeniyle hala açık. Bu yüzden kış sezonuna turizm sektörü 3 dopingle birlikte giriyor. Aralık ayına rağmen yurt dışından Türkiye'ye turist hala gelmeye devam ediyor. Böylece turizm sezonu 12 aya yayılmış durumda. Ayrıca yaklaşan yılbaşı ve kayak merkezlerinin açılacak olması otellere olan talebi artırdı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte otellerin kış sezonunu yüzde 90'lara varan dolulukla geçirmesi bekleniyor.

2 BİN TL'YE KAPADOKYA

Yılbaşında tatil yapmak isteyenler bugünden rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. 29 Aralık-1 Ocak günlerini kapsayan Kapadokya turunun fiyatı kişi başı 2 bin liradan başlıyor. Yurt dışından ise 2 gece 3 günlük 'Selanik-Kavala-Meteora' otobüs turunun fiyatı kişi başı 1.950 lira. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşı için seyahat acentelerinin 1 ila 5 gece arasında paket turlar hazırladığını söyledi. Bağlıkaya, ''Diğer yandan yılbaşı için birçok otelimiz de sanatçılı program yapacak. Sadece hafta sonu ile sınırlı kalmak istemeyen, tatilini uzatacak ziyaretçilere yönelik farklı seçenekler sunulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

TERMAL OTELLER GÖZDE

Kıyı bölgelerin yanı sıra İstanbul'a yakın termal ve kayak bölgelerinde faaliyet gösteren otellere büyük rağbet olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Ancak yılbaşı yaklaştıkça kayak bölgeleri, Afyonkarahisar gibi termal bölgeler ile Antalya ve Kıbrıs için rezervasyonların artması bekleniyor. Yılbaşında seyahat acentesi ile tatile gidecek vatandaşlarımıza tavsiyemiz, mağdur olmamak için tatillerini mutlaka TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden almaları yönünde" ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle sahil bölgelerinde bir çok otelin hala açık kaldığını belirterek, "Rezervasyonlara baktığımızda kış döneminde açık olan otellerin doluluk oranı yüzde 90 civarında olacak" diye konuştu.

EGE SAHİLLERİ DOLU

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de otellerin şimdiden yüzde 70 doluluğa yaklaştığını belirtti. İşler, "Yılbaşı için ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Kararsız olan kesim de önümüzdeki hafta yer ayırtacaktır. Yılbaşına 2 hafta kala yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi. Otellerde yılbaşı paketlerinin genellikle 2 gece 3 gün olarak satıldığını kaydeden İşler, "Günlük kişi başı 300 liradan başlayıp 1.500 liraya kadar giden oteller olduğu gibi konaklamalı şekilde kişi başı 1.500 liradan başlayıp 3-4 bin liraya kadar giden fiyatlar bulunuyor" diye konuştu.

HEDEFTE 4'ÜNCÜ REVİZE

Turizmde işlerin iyi gitmesi üzerinde Türkiye, yıl sonu turist sayısı ve turizm geliri rakamında 4'üncü revizeye gitti. Buna göre, Türkiye yıl başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefi ile yola çıktı. Yurt dışından Türkiye'ye olan talebin artmasıyla birlikte turist sayısı temmuzda 47 milyona, gelir de 37 milyar dolara revize edildi. Ekim ayı geldiğinde ise rakamlarda yeniden yukarı doğru revizeye gidildi ve turist sayısı 50 milyona, gelir de 44 milyar dolara yükseltildi. Son revize de Turizm Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz" dedi. Bu arada 2023 yılı turist hedefi 60 milyona, gelir de 56 milyar dolara yükseltildi.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ YENİ SEZONA HAZIR

  • Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken aralık ortasında açılacak sezon öncesi yüzde yüz kapasiteye ulaştı. Her yıl İran ve Rus turistlerin yanı sıra ABD, Norveç, Azerbaycan ve birçok Avrupa ülkesinden de misafir ağırlayan Palandöken, yeni sezon için gün sayıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yeni Şafak'a "Palandöken'de hazırlıklarımızı tamamladık, sezona hazırız" dedi.

PİSTLERE SUNİ KAR DESTEĞİ

Palandöken Kayak Merkezi'nde sıcaklığın sıfırın altında beş dereceye düşmesi ile suni karlama sistemi de çalışmaya başladı. Palandöken'in Türkiye'de suni karlamaya en uygun kayak merkezi olduğunu söyleyen Zafer Aynalı, merkezde 15 kilometrelik uzunluğunda suni kar sistemi hattı bulunduğu kaydetti. "Bu hat üzerinden toplam 113 bin metreküplük kar yapılıyor. Yaklaşık 80 km pistimiz var. Bunun 40 kilometresinde suni karlama yapabiliyoruz" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de "Kayağın başkenti olan Palandöken Kayak Merkezi'mizi yeni sezona hazırlıyoruz. Suni karlama ve kar depolama sistemimiz sayesinde bu yıl da sezonu erkenden başlatacağız" dedi.

Rumeysa Öztürk

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak
Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak
Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak
Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak
Erdoğan: Bulgaristan ile ortak hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak
Erdoğan: Bulgaristan ile ortak hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Dolar haftayı kaç TL'den tamamladı?
Dolar haftayı kaç TL'den tamamladı?
Benzine 75 kuruş indirim yapıldı
Benzine 75 kuruş indirim yapıldı

Bu Habere Tepkiniz

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

"Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz"
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
DSÖ'den süper bakteri uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı