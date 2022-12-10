16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
'Vakıf'lar YÖK'ün kararını tartışıyor
'Vakıf'lar YÖK'ün kararını tartışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta
EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta
10 Aralık 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
10 Aralık 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bolu Belediyesi'nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak
Bolu Belediyesi'nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak
Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Zabıta memurlarına rüşvet soruşturması: İtiraflar ortaya çıktı
Zabıta memurlarına rüşvet soruşturması: İtiraflar ortaya çıktı
YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz
YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiaları yalanlandı
Mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiaları yalanlandı
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
Benzine 75 kuruş indirim yapıldı
Benzine 75 kuruş indirim yapıldı
Başkentte Turan Güneş Bulvarı, ölümlü kazalarla anılmaya başlandı
Başkentte Turan Güneş Bulvarı, ölümlü kazalarla anılmaya başlandı
Başörtüsü teklifi 336 vekilin imzasıyla Meclis'te
Başörtüsü teklifi 336 vekilin imzasıyla Meclis'te
Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı
Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı
İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz
Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz
Nebati: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik
Nebati: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik
Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
Anayasa teklifi bugün Meclis'te: 24 ve 41'inci maddelerde düzenleme
Anayasa teklifi bugün Meclis'te: 24 ve 41'inci maddelerde düzenleme
Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı için güvence verdi
Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı için güvence verdi
Yeni Şafak: Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın!
Yeni Şafak: Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın!
282 hakim ve savcının yeri değişmişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
282 hakim ve savcının yeri değişmişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
2 gençten biri devlet memuru olmak istiyor
2 gençten biri devlet memuru olmak istiyor
Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı
Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı
Bakan Muş: Zincir market verilerini kamuoyuna açıklayacağız
Bakan Muş: Zincir market verilerini kamuoyuna açıklayacağız
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin 16 ülkedeki büyükelçileri merkeze alındı, yerlerine yeni atama yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 09:46, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 09:48
Yazdır
16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya,

Arjantin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şefik Vural Altay,

Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Aramaz,

Norveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazlı Çorman,

Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun,

Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gökhan Turan,

Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık,

Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş,

Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Kavas,

Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı,

Benin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri,

Yunanistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Özügergin,

Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer,

Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret Kerem Alp,

Ruanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burcu Çevik,

Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Korhan Karakoç, merkeze alındı.

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz,

Arjantin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ömür Budak,

Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan,

Norveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gülin Dinç,

Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Serra Kaleli,

Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcısı Görkem Barış Tantekin,

Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Andlaşmalar Genel Müdürü Engin Yürür,

Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İdem Akay,

Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Hatice Nur Sağman,

Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Erdeniz Şen,

Benin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Mesut Koç,

Yunanistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes,

Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu,

Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ak,

Ruanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Aslan Alper Yüksel,

Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, atandı.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
Marketlerde fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Marketlerde fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Depremden etkilenen Düzce'nin Cumayeri ilçesinde imar izni 4 kata düşürüldü
Depremden etkilenen Düzce'nin Cumayeri ilçesinde imar izni 4 kata düşürüldü

Bu Habere Tepkiniz

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

"Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz"
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
DSÖ'den süper bakteri uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı