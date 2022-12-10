İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 10:52, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 10:53
Şehir Hatları A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız