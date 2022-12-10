Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.