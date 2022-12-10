'Hükümeti doğrudan seçme hakkını Türk halkından geri alıyorlar'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda yaptığı video konferans bağlantılarına yönelik açıklamalarını eleştirerek, "Amerikalı danışmanı katılamayınca 'Biz teknolojiyi Türk halkı görsün diye onu yaptık' diyor. O teknoloji Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının icraatlarıyla Türkiye'ye yansıdı ve sen de onu kullanıyorsun." dedi.

Bozdağ, AK Parti Çayıralan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'deki 2023 bütçe görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatarak, Cumhuriyetin 100'üncü yıl bütçesiyle Türkiye'nin yeni bir döneme başlayacağını belirtti.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı olacağını ifade eden Bozdağ, milletin ve devletin her alanda gücünü göstermek için çalışmaya, imara, yatırıma, eser üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bozdağ, Türkiye Yüzyılı'nın, daha fazla koşarak, üreterek, sorunları çözerek, dünyayla rekabet edebilir güce sahip olunarak inşa edileceğini vurguladı.

AK Parti iktidarlarında yapılanları anlatan Bozdağ, son 20 yılda Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle donatma gayreti içerisinde olduklarını aktardı. Her alanda Türkiye'yi değiştirme ve geliştirme iradesini lafla değil icraatlarla ortaya koyduklarını vurgulayan Bozdağ, "İktidara gelince şöyle yapacağız" laflarını konuşan siyaseti hiçbir zaman benimsemediklerini, yapamayacaklarını söylemediklerini, dediklerini yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Bozdağ, eserleriyle konuşmaya ve yol yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Ekonomide yaşanan sorunları da çözebilecek kadroların AK Parti kadroları olduğunu ifade eden Bozdağ, ekonomi sorununun dünyanın pek çok yerinde yaşandığını dile getirdi. Bozdağ, ekonomik daralmayı ortadan kaldıracak tedbirleri hayata geçirme konusunda uygulamalar ortaya koyduklarını söyledi.

Ekonomiyi güçlendirecek, vatandaşların fiyat pahalılığı ve enflasyon karşısındaki alım gücünü artıracak adımları atacaklarını vurgulayan Bozdağ, yarının Türkiye'sinin daha güçlü olacağını vurguladı.

- "Aziz Türk milletini aldatabileceklerine inanıyorlar"

Milletin geleceğine dair cümle kuran tek partinin AK Parti, ittifakın da Cumhur İttifakı olduğunu belirten Bozdağ, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yapan altı muhalefet partisini eleştirdi. Bozdağ, "Cek cak edebiyatıyla, alavere dalavereyle aziz Türk milletini aldatabileceklerine inanıyorlar. Yeni ne söylüyorlar, yok. Umut vadediyorlar mı, yok. Güven telkin ediyorlar mı, yok. Yeni bir fotoğraf ortaya koyuyorlar mı, yok. Ortaya konan fotoğraf eski Türkiye'nin fotoğrafıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidarı verenin Türk milleti olduğuna işaret eden Bozdağ, hedefi eski Türkiye'ye dönmek olan altı muhalefet partisinin 90'lı yılların Türkiye'sini vadettiğini dile getirdi.

Altı muhalefet partisinin anayasa değişikliği çalışmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunlar ne yapıyorlar, cumhurbaşkanının bütün yetkilerini elinden alıyorlar, olan yetkilerini de buduyorlar, azaltıyorlar, daraltıyorlar, 'Halka cumhurbaşkanı seçtiriyoruz.' Cumhurbaşkanını yürütme organı olmaktan çıkarıyorsun, hükümet olmuyor cumhurbaşkanı. Adeta eli, ayağı bağlı cumhurbaşkanı modeli tasarlamışlar. Kendileri yetkiyi tüm hükümete alıyorlar. Yürütme organını, yani hükümeti doğrudan seçme hakkını Türk halkından geri alıyorlar. Bunlar Türk halkından hükümeti kurma ve değiştirme, iktidarı seçme yetkisini geri almak istiyorlar. Türk halkına güvenmiyorlar. 'Çünkü onlar bize iktidar vermez.' diyorlar."

Altı muhalefet partisinin, milletin elinden gücü almak istediğinin altını çizen Bozdağ, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milletine verilmiş bu hakkı geri almak istiyorlar. Eminim ki aziz Türk milleti yeniden krizlere, koalisyonlara, kaoslara, ekonomik siyasi çatışmalara, Türkiye'nin toplanıp toplanıp karar almadan dağılan ve milletin ceza gördüğü iktidar dönemlerine geri dönülmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

Milletvekili transferleri, tehdit ve şantajla hükümet kurma döneminin sona erdiğine dikkati çeken Bozdağ, "Tayyip Erdoğan, milleti iktidar yaptı. İktidarın sahibi aziz Türk milletidir." dedi. Bekir Bozdağ, altı muhalefet partisinin, Türk milletini iktidardan indirmek istediğini ifade etti.

- "Altılı masadakilerin gözü Togg'u görmüyor"

Altı muhalefet partisinin yapılanları takdir etmediğini belirten Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Altılı masadakilerin gözü maalesef Togg'u görmüyor. Yarın bu Togg'a bineceksiniz, inşallah o zaman da görürsünüz. 'Bu Togg'u Türk milleti yaptı, Türk mühendisleri yaptı, Türklerin öz malıdır' diye inşallah sahip çıkarsınız ama gördükleri yok. Türkiye ilk defa sondaj gemileri aldı, denizlerde arama tarama yapan, doğal gaz, petrol arayan gemiler aldı. Gemileri gören altılı masa yok, görmüyorlar. Yunanistan gördü, Amerika'sı gördü, İsrail'i gördü, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gaz ve petrol aramasını önlemek için hamle hamle üstüne yapıyorlar, onlar 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' diyorlar. Biz kendi milletimizin hak ve menfaatini korumayacak mıyız ama bunlar korumaktan rahatsızlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tahıl koridoru" ile dünyayı gıda krizinden kurtardığını belirten Bozdağ, çok sayıda ülkenin Türkiye'yi takdir eden açıklamalar yaptığını, muhalefetin bununla övünemediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi kalkmış danışmanlarla Türkiye'yi yönetmeye teşebbüs ediyorlar. Siyaset üstü bir kurum kuruyor. O siyaset üstü kurum, danışmanlardan oluşuyor, onlarla Türkiye'yi yönetecekmiş. Siyasetçilerin Türkiye'yi yönetmesinden beyefendiler rahatsız, danışmanlar yönetecek. Onlar vasıtasıyla yöneteceğiz diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, bir açıklama yapmış, Amerikalı danışmanı katılamayınca 'Biz teknolojiyi Türk halkı görsün diye onu yaptık.' diyor. Türk halkı teknolojinin ne olduğunu bilmiyor mu senin kadar? Online toplantıları bu millet senden daha iyi yapıyor. Bu millet teknolojinin her şeyine, Amerika'da ne varsa Türkiye'de o var. Avrupa'da ne varsa Türkiye'de o var. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi teknolojinin en ileri imkanlarıyla tanıştırdı, bütün imkanlar Türkiye'de var. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi yok. Orada kullandığın teknolojiyi kim getirdi Türkiye'ye, sen gösteriyorsun, o gösterdiğin teknoloji Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının icraatlarıyla Türkiye'ye yansıdı ve sen de onu kullanıyorsun. Aziz milletimizin adeta aklıyla alay edercesine 'Millet görsün' diyor. Sanki millet bilmiyor."

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Çayıralan İlçe Başkanı Şahin Şahiner ve partililer katıldı.