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TARSİM prim desteği oranları belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından gelecek yıl kapsama alınacak riskler ve ürünlerle prim desteği oranları tespit edildi. Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 "şehit yakını ve gazi" indirimi getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 15:05, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 15:07
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TARSİM prim desteği oranları belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 2022'de hayata geçirilen uygulamalara ilave olarak kapsam genişletme çalışmaları yapıldı.

Buna göre, bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında toplam 134, üründe yüzde 5 ila yüzde 15 indirim yapıldı. Buğday ürünü tarife fiyatında yüzde 6 indirime gidildi. Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 "ağaç çift poliçe indirimi" uygulaması getirildi.

Kiraz ve vişnede, teminat başlangıcı "ilk çiçeklenme" evresinden "beyaz tomurcuk" evresine getirildi.

Enginarda (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alındı.

Kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına dahil edildi.

Örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına alındı.

Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında indirimler yapıldı.

Örtü altı üretimdeki alçak tünellerde "yaban domuzu zararı" riski teminat kapsamına alındı.

Sera sigortasında, örtü onarım masrafı tutarı 250 liradan 1000 liraya yükseltildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması başlatıldı.

Hayvanlara ilişkin hayat sigortalarında indirim

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüze 5 indirim yapıldı.

Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 15 olan yavru atma bedeli yüzde 20'ye çıkarıldı. "Terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri" teminatı için yüzde 5 olan muafiyet oranı kaldırıldı.

Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirildi.

Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında ise ek hastalıklar, uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması gibi hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü.

Kümes hayvanları hayat sigortasında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Bu sigortada yüzde 20 olan müşterek sigorta yüzde 10'a düşürüldü.

Su ürünleri hayat sigortasında tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı.

Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve su ürünleri hayat sigortasında "terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alındı.

Kadın çiftçi indirimi yükseltildi

Tüm branşlarda, kadın çiftçi indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30'dan 40'a yükseltildi.

Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 "şehit yakını ve gazi" indirimi getirildi.

Düzenlemeler tarım sigortaları branşlarına ait genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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