Erdoğan: Biz ithal danışmanlarla yürümedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki toplu açılış töreninde konuştu.

Tahıl koridorunu biz açtık, tüm dünyaya tahıl gönderiyoruz" diyen Erdoğan, yarın Putin ve Zelenski ile bir görüşme yapacağını kaydetti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in kendisine danışmanlık yapacağını açıklamıştı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yılda mücadelenin içerisinde yer aldık. Her çeşit tehdide karşı milletimizin bekasını savunduk. Gabar'da bunları çökerttik mi, Cudi de bunları çökerttik mi, Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? İnlerine girdik.

TERÖRÜN UZANTILAR PARLAMENTODA

Parlamentomuzda terör örgütünün uzantılar var. 2023'te bunları hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. 2023'te parlamentomuz gerçek sahipleriyle ihya olacak. Bu altılı masayı falan hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum.

"SENARYOLARI ÇÖPE ATTIK"

Kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler ileri giderken biz geri kalmışlığa mahkum edildik. Göreve geldiğimizde beli bükülmüş bir Türkiye vardı. Kolları sıvayıp işe giriştik. Üzerimizde asırlardır uygulanan senaryoları birer birer çöpe attık. Türkiye artık emir alan değil emir veren bir ülke.

Yaşanan her küresel krizin ülkemizin sahip olduğu gücün daha iyi anlaşılmasına neden oluyor. Salgında ülkemizin sağlık sisteminin gücünü gördük. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz ilaçları gönderdik.

Küresel emtia ve tedarik krizinde üretim altyapımızın gücünü gördük. Enerji krizinde imkanlarımızı en üst seviyede gerçekleştirdik.

Sadece PKK ve FETÖ'nün ülkemize insani maliyeti bile onlarca yıla bedel. Türkiye içindeki mankurtları tasfiye ettikçe adete kendine geldi. Bundan 12 yıl önce 2023 hedefleriyle milletin huzuruna çıktığımızda birileri kıt akıllarıyla dalga geçti. Biz bu günlere sizlerle beraber geldik.

Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile yeni ve daha büyük bir atılımla bu müjdeyi sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz."