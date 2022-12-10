16 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 17:20, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 17:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz
Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin de etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız