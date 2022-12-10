Sakarya'da mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 18:11, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 18:13
Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız