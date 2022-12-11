Bakan Yanık: Kandil'deki kız çocuklarına ses çıkarmayanlar ahlak dersi veremez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin, davanın kendilerine 2 Aralık 2022'de ihbar edildiğini, aynı gün davaya müdahil olduklarını açıkladı.

Yanık, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin görüş ve eleştirilerine yanıt verdi.

6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialarla ilgili Bakan Yanık, "Mağdur 30 Kasım 2020'de cumhuriyet savcılığına müracaat etmiş. Savcılıktan konu bize intikal etmiş. 4 Aralık 2020'de Şiddet Önleme İzleme Merkezimizin ilk kabul birimine almışız, 8 Aralık 2020'de de mağduru kadın konuk evimize almışız." bilgisini verdi.

Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP milletvekilleri "Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız", "Çocuk susar, sen susma", "Çocuk bedenime dokunma" yazılı pankartlar çıkararak, "istifa" sloganları attı.

Gürültü ve bağrışların artması üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara verdi.

Verilen aranın ardından konuya ilişkin bilgi vermeye devam eden Yanık, "Bu süre içerisinde mağdurun psikososyal desteği, sağlık desteği, okuma yazması yok, eğitimi yok, ilkokul diploması alınıyor, çocuğu var beraberinde, mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor, İngilizce öğreniyor ve hayatını kendisi kendi başına idame ettirecek şekilde yetişiyor." dedi.

- "Kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek için bekledik"

Mağdurun uzun süre gizliliğini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yanık, "Bu konudan kamuoyunun haberinin olduğu tarih, davanın açıldığı tarih. Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Biz, aynı tarihte, 2 Aralık 2022'de davaya müdahil olduk. Açıklamamızı geç yaptığımız için arkadaşlar eleştiriyorlar. Evet 3 gün sonra yaptık açıklamayı, neden? Çünkü kamuoyuna mağdurla alakalı ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Dolayısıyla kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek, açık kaynaklara ne kadar bilgi yansıdığını tam olarak öğrenebilmek için bir süre bekledik." diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, aralıksız biçimde mağdurun ihtiyacı olan her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.

Halk TV'de yayınlanan bir haberde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının en başından beri mağdurla ilgili gerekli desteği sağladığının açıklandığını anlatan Yanık, "Bize inanmıyorsa arkadaşlarımız, Halk TV'yi izlesinler." dedi.

- "Mağdurun kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık"

"Bizim için korunacak bir tek değer vardır, çocuktur, kadındır, mağdurdur. Mağdurun kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık." diyen Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerekli hukuki süreç neyse hepsini aralıksız yaptık. Biz bunu yaptık ama bugün bizi itham edenler, kendi teşkilatlarının içerisinde onlarca tacize, istismara sessiz kaldı. Bizi sessiz kalmakla suçlayanlar, kendi sicillerini bugün bu bağırışla örtemeyecekler. Lafa geldiği zaman; kadınlar, çocuklar... Töre ve namus cinayeti kavramını bu milletin hafızasından çıkaran AK Parti'dir. Tamam iktidar olamadınız, bu millet sizi iktidar yapmadı ama iktidar ortağı oldunuz. İktidar ortağı olduğunuz zaman niye değiştirmediniz o yasayı? O yasayı kim değiştirdi? Töre ve namus cinayeti kavramını bu milletin hafızasından kim çıkardı, AK Parti çıkardı."

AK Parti'nin kadın ve çocukla alakalı bütün paradigmayı değiştirdiğini söyleyen Yanık, basına yansıyan açık bilgiye rağmen muhalefet milletvekillerinin manipülasyon yaptığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Size kadınların bedenini çiğnetmeyeceğiz. Sizi o çocukların bedeni üzerinde tepindirmeyeceğiz. Bu Bakanlık size bu fırsatı vermeyecek. Ne yaparsanız yapın, ne kadar manipüle ederseniz edin, ne kadar provoke ederseniz edin, ne kadar yalan söylerseniz söyleyin o çocukları, o kadınları sizin elinize bırakmayacağız. Siz önce dönün sessiz kaldığınız kendi içinizdeki tacizlere, tecavüzlere bakın. Sizin söyleyecek tek cümleniz yok. Kandil baronlarının el ele, göz göze oturduğu 10 yaşında, 12 yaşında kız çocuklarına ses çıkarmayanlar, gelip burada bana ahlak dersi vermesin." değerlendirmesinde bulundu.

"Ne CHP'nin ne HDP'nin ne herhangi bir başka partinin, bize bu konuda ders verecek yetkinliği yok." diyen Yanık, "Sizin siciliniz çok kötü. Sizin siciliniz çok karanlık. Sizin siciliniz, başörtüsünde karanlık, insan haklarında karanlık. Siz, karanlığın ta kendisisiniz. Siz, karanlığınızı yansıtacak yer arıyorsunuz. Ne kadar uğraşsanız o çocukların bedenlerini istismar edemeyeceksiniz. Dönün kendi ayıplarınızla, suçlarınızla bir yüzleşin. Ondan sonra gelin konuşalım." ifadelerini kullandı.

- "Bakın bugün neyi örtmeye çalışıyorlar"

CHP milletvekillerinin "istifa" sloganları arasında konuşmasını sürdüren Yanık, şöyle devam etti:

"Bakın bugün neyi örtmeye çalışıyorlar: Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinin CHP'li belediye başkanı 4 çalışanı taciz ediyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı, daha önce birlikte çalıştığı bir kızı taciz ediyor. Bu arkadaş, il yöneticilerinin de çok makbul adamlarından birisi, kadınları ağzından düşürmeyen CHP'li İstanbul il yöneticilerinin makbul adamlarından birisi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ'de cinsel taciz. CHP'li yerel yönetimlerde taciz tecavüz olayları; Ümraniye Gençlik Kolları, Erzurum İl Başkanı, CHP Avcılar Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 'Ben de taciz mağduru oldum' diyor. Kuşadası'ndan Ankara'ya giden partilileri taşıyan bir otobüste cinsel istismara maruz kalan 13 yaşında erkek çocuğu, CHP Sivas Akıncılar İlçe Başkanı, Bağcılar İlçe Başkanlığının pikniğinde... Sayalım mı daha? Hadi bu karanlığı örtün bakalım."

- Bakanlık çalışmaları

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Araştırma ve Uygulama Enstitüsünü kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Aile ve evlilik öncesi eğitimlerini sürekli yaygınlaştırdıklarını dile getiren Yanık, "Aile Eğitim Programı", "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" ve aile danışmanlığı hizmetlerinin bunlardan birkaçı olduğunu aktardı.

Bakan Derya Yanık, Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA), Türkiye Ergen Profili Araştırması (TEPA), Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması ve Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

Yeşilay işbirliğinde 1,1 milyon kişiye bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimlerinin verildiği bilgisini paylaşan Yanık, çocuk hizmetlerinin aile odaklı bir anlayış ve stratejiyle yürütüldüğünü; 2002'den bugüne aile odaklı hizmetlerden yararlanan çocuk oranının yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükseldiğini bildirdi.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden 2022 yılı ekim ayı itibarıyla aktif olarak yararlanan çocuk sayısının 150 bini aştığına dikkati çeken Yanık, koruyucu aile yanında kalan çocukların sayısının 2002 yılında 515 iken Ekim 2022 itibarıyla 8 bin 845'e ulaştığına işaret etti.

Bakan Yanık, 2022 yılında 430 çocuğun evlat edindirilmesiyle toplam evlat edindirilen çocuk sayısının 18 bin 821'e ulaştığını söyledi.

Çocuk bakım hizmetlerini ev ortamına taşıdıklarını ifade eden Yanık, "2002 yılında yalnızca 3 adet Çocuk Evleri Sitesi varken bugün bu sayı 113'e yükselmiştir. Halen 6 bin 597 çocuğumuz, 1191 Çocuk Evimizde de 6 bine yakın çocuğumuz hizmet almaktadır." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, çocuklara ilişkin politikalara temel oluşturmak için 0-17 yaş bütün çocukları kapsayacak Türkiye Çocuk Profili Araştırması'nın Türkiye'de alanında ilk kez yapılmış olacağını anlattı.