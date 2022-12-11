AK Parti'nin asgari ücret beklentisi 8 bin TL'nin üstü

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 bütçe görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri asgari ücret oldu. Muhalefet tarafından yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, Ak Parti kulislerinde bu rakam gerçekçi bulunmuyor.

2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitinde tarafların çalışmaları sürerken, Ak Parti kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi var.

Ak Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin neredeyse tamamı yeni asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyor.

8 BİN-8 BİN 300 ARALIĞI

Ak Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 veya 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor. Ak Parti milletvekilleri enflasyon oranında yapılacak bir zammın yeterli olmayacağını ifade ediyor.