1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi!

Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı alanında yüksek lisans yaptıktan sonra 1976'da Fethiye'ye yerleştikten sonra o dönem köy olan Faralya Mahallesinde araziler satın aldı.



Geçen Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olan 5 kuzenine vergi borcu ödemesi yapmaları konusunda bildirim geldi.



Yaşlı adama uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada Yenisoy'un 7 Mayıs 2021'de "karın ağrısı ve mide bulantısı" şikayetiyle 112 Acil servisi tarafından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldığını, bir gün sonra Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiğini, ardından Fethiye'de kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendi.

200 MİLYONLUK ARAZİYE ÇÖKTÜLER

Yapılan araştırmada ise Yenisoy'un Ankara'ya getirilerek bir evde tutulduğu, Fethiye'de 200 milyon değerindeki arazisinin tapuda değerinin 20 milyon gösterilerek satıldı.

Haydar Y.'nin Yenisoy'un hesabına "arsanın satış bedeli kısmi ödeme" açıklamasıyla 10 milyon lira gönderildiği, vadeli hesaba geçirilen bu paranın da her ay internet bankacılığı üzerinden başkalarına aktarıldığı, bu işlemlerin ise öldükten 2 gün sonra bile Yenisoy'un hesabının internet şubesinden yapıldığı ortaya çıktı.

6 AYDIR HİÇBİR GELİŞME YAŞANMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Yenisoy'un yakınları, organize bir örgüt tarafından yaşlı adamın bütün mal varlığının bitirildiğini, Fethiye'de emlakçı Mustafa Ş.'nin bunları anlatması karşılığında para istediğini öne sürdü.

Emlakçının da örgüt içerisinde bulunduğunu düşünen kuzenler, 16 kişi hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak adam öldürme", "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütülmesini talep etti.



Taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için Fethiye 4. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada, taşınmazın devrini önlemeye yönelik tedbir kararı verildi. Yenisoy'un 6 yakını avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden suç duyurusunda bulundu.



Yenisoy'un 200 milyon lira değeri bulunan taşınmazın satışı için hiç tanımadığı birine 2021 yılı Ocak Ankara Sincan 5. Noterliğinden satış vekaletnamesi çıkarttı.



Sözde satış vekaletnamesine istinaden de 20 milyon lira bedel ile satıştan bir ay önce kurulan suç örgütüne ait bir şirkete devredildiğinin belirtildiği suç duyurusunda şikayet yapıldığı tarihten bu yana 6 ay geçtiği ve soruşturmanın hiçbir şekilde başlatılmadığı belirtildi.

DELİLLER KARARTILABİLİR

Dilekçede, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve hürriyeti tehdit gibi pek çok suçun somut delillerle ortaya konulduğu halde soruşturmada hiçbir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

Suç duyurusunda 6 ay gibi bir süre zarfında hiçbir gelişme yaşanmamasının zanlıların kaçmasını ve kolaylıkla delil karartmalarını sağlayacak nitelikte olduğu belirtilerek soruşturmanın ivedilikle başlatılması ve şüphelilerin gözaltına alınarak eş zamanlı ifadelerinin alınması istendi.

HALİT TURAN