EYT'li telefonları vekilleri bunalttı! Son noktayı Erdoğan koyacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili olarak yeniden bir yaş sınırı getirileceği iddiaları konusunda son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önceki açıklamalarında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl çalışma şartını yerine getirdiklerinde EYT'den istifade edebileceklerini açıklamıştı.

Bilgin 'Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenlee, sınır koyan değil' demişti. Ancak son günlerde, EYT konusunda yeni bir yaş sınırı getirilmesi iddiaları ortaya atıldı.

Bu konuda henüz ilgili bakanlıklardan herhangi bir açıklama gelmemesine rağmen bu tartışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki görüş ayrılığından kaynaklandığı belirtiliyor.