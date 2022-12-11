Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 takım da belli oldu. Arjantin, Hırvatistan ile eşleşirken, son şampiyon Fransa da Fas ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 09:50, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 09:56
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 18 Aralık Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek dev organizasyonda heyecan sürüyor. Dün oynanan müsabakalar sonrası yarı finale yükselen Hırvatistan ve Arjantin'den sonra bugün de 2 ülke belli oldu. Portekiz'i saf dışı bırakan Fas'ın ardından İngiltere'yi deviren Fransa yarı final bileti alan ülkeler oldu.
TSİ 22.00'de oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Salı
Arjantin - Hırvatistan
14 Aralık Çarşamba
Fransa - FasMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız