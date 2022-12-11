Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 10:50, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 12:29
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız