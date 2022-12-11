Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi

Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılmak üzere Meclis'e Togg otomobil ile gelen Varank'a, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti.

Kırmızı renkteki otomobili Meclis Şeref Kapısı önünde park eden Varank, burada gazetecilere açıklama yaptı. Varank, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş. Ben basın mensuplarımızda da o heyecanı görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, şunları kaydetti:

"Bugün Meclis'imize Togg'la, Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de bugün Türkiye'nin otomobilini, Togg'u Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Aslında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar, 'Madem Togg var niye onla gelmedin' diye. Ben de muhalefeti dinledim, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik. İnşallah gün boyunca burada olacak, milletvekillerimiz gelip görebilecekler."

"Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin Türk insanının, mühendislerinin inanınca neleri başarabileceklerinin en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Varank, bunu bir vizyon projesi olarak gördüğünü dile getirdi.

Varank, böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi iradenin çok önemli olduğunu belirterek, "Babayiğitlerin, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin bu projede büyük emeği var ama böyle bir vizyon projeyi ortaya koymak, bir baş babayiğitlik gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız baş babayiğit olarak bu projenin arkasında durdu, sonuna kadar destekledi. Hamdolsun Togg bugün Meclis'imizin önüne geldi." diye konuştu.

Togg'un 29 Ekim'de seri üretim bandından inmeye başladığını bildiren Varank, buraya getirdiği aracın da seri üretim bandından çıkan test aracı olduğunu söyledi.

Tip onayı alındıktan sonra araçların satılabilir hale geleceği bilgisini veren Varank, şirketin, nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını ilan edeceğini, mart ayında da satışa başlanacağını aktardı.

Varank, bakanlıkların bu aracı kullanıp kullanmayacağının sorulması üzerine, "Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Çok güzel bir araç. Hem size bir güven hissi veriyor, aynı zamanda geniş bir araç." yanıtını verdi.

Bakan Varank, yolda gelirken kendilerini görenlerin gülümsediğini, kornalarla selam verdiğini ifade etti.

- "Gurur duyduk"

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Togg'un açılışına gittiğini ancak araca ilk kez bindiğini belirterek, "Gurur duyduk." dedi.

Devrim otomobillerinin de Meclis'e geldiğini anımsatan Yılmaz, "Bu dönemle o dönem arasındaki tek fark, milli iradeye saygı ve milli iradenin gereğini yerine getirmek. Millet ne isterse bu yönetim onu yapıyor. O dönemde millet istemez miydi? Devrim otomobilleri bugün hayatımızda olsa her iki kişiden birisi devrim otomobili kullansa herkes gurur duymaz mıydı? Ama milletin iradesiyle yönetenlerin iradesi her zaman çakışmıyor. O dönem çakışmadığı dönemdi. Bu dönem millet iradesiyle devleti yönetenlerin iradesinin kesiştiği, birleştiği bir nokta. Gurur duyuyoruz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"Kervan yolda düzülür" ifadesini kullanan Yılmaz, eksikleri olsa bile Togg'un daha da gelişeceğini belirterek, emeği geçenlere, risk alan kahramanlara teşekkür etti. Yılmaz, "Allah bu milletin yolunu, bahtını açık eylesin." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da çok mutlu olduğunu, tarihi bir anı yaşadıklarını dile getirdi. "Ağlamak istiyorum." diyen Akçay, 61 yıl önceki burukluğun büyük bir özlem ve hasrete dönüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin kaybolan yıllarını telafi ettiğini kaydeden Akçay, "Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Akçay, yolda gelirken gördükleri vatandaşların gözündeki ışıltının bambaşka bir anlam ifade ettiğini vurgulayarak, Türk milletinin çok daha büyük işler başaracağına inandığını belirtti.

Erkan Akçay, gazetecilerin sorusu üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Togg almak için heyecanla beklediğini dile getirdi.

Daha sonra otomobili incelemek için gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Türkiye'nin ilk defa kendi markasıyla bir otomobil üreteceğine işaret ederek, "Devrim arabasının önünü kesenler, onların torunları, Togg'un önünü kesemeyecekler." diye konuştu.