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Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Komisyonda, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesini ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını da gündeme getirecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 11:16, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 11:35
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Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak.

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

- Bakanlık asgari ücret anketini paylaştı

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

- Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

- Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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