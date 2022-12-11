İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
İstanbul'da lodos nedeniyle Caddebostan sahilinde kırmızı renkli yosunlar karaya vurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 13:01, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 13:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan lodos, İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında etkili olmaya başladı.
Lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluşurken, dalgaların getirdiği kırmızı yosunlar Kadıköy'de Caddebostan sahilini kapladı.
Dalgalarla gelen yosunlar belediye ekiplerince toplanıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız