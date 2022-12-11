Server hemşire kocası tarafından katledildi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 çocuk annesi hemşire, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 13:40, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 13:41
Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Server Bulut (48), eşi M.B. tarafından silahla vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız