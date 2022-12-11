Meclis'te özür tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde tansiyon bir kez daha yükseldi.

İktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tartışma, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yaşanan yumruklu tartışmayı hatırlatmasıyla başladı.

''HÜSEYİN ÖRS MECLİS'TE AHLAKSIZCA BİR SALDIRIYA UĞRADI''

Oral, ''TBMM'de ahlaksızca bir saldırıya uğrayan ölümden dönen Hüseyin Örs'e geçmiş olsun'' dedi.

İbrahim Halil Oral'ın bu sözlerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşılık verdi.

Elitaş, ''Şehidin bacısına küfreden adamı barındırıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na 'Utanmaz herif' diyorsunuz, özür dilemiyorsunuz kalkıp hadiseden dolayı AK Parti Grubu'nu ahlaksızlıkla suçluyorsunuz'' diye konuştu.



''İYİ PARTİ'Lİ 30 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ SIRALARINA SALDIRDI''

Kavga esnasında İYİ Parti milletvekillerinin AK Parti sıralarına yürüdüğünü söyleyen Mustafa Elitaş şöyle devam etti:

''İYİ Parti'li 30 milletvekili 4 kişilik AK Parti sırasına saldırıyor. Grup başkan vekili geliyor, milletvekillerini yerine götürmeye uğraşıyor. Yahu ne işiniz var sizin burada?''

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise ''Olayın içeriğini sulandırmaya o bu kadar şu kadar suçlu demeye gerek yok. Aranıza şiddetle mesafe koymanız lazım'' dedi.



Elitaş, ''O gün 2 kişiye ceza veriliyor. Biri Fahrettin Yokuş ona niye ceza veriliyor? Demek ki sen de o suça failisiniz'' diye konuştu.

Tatlıoğlu, ''Hem Meclis Başkanı hem AK Parti kurumsalının şiddetle arasına mesafe koyduğunu fiili ve faili kınadığını söylemesini bekliyoruz'' ifadesini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Salonda gerginlik yükselince Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi.

Ara verilir verilmez milletvekilleri yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Bütçe görüşmeleri aranın ardından devam etti.

Öykü Tüccar / NTV Ankara